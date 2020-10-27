"AKP - İYİ Parti arasında temas var, seçim sonrası mutabakat hükümeti kurulacak"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisiyle AKP arasında 'bir takım ilişkilere girildiğini' belirtip "Belli ki yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek" dedi.



İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisiyle ilgili bir süredir gündemde olan iddiaları daha da alevlendirecek açıklamalarda bulundu.





Tele 1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun konuğu olan Çıray, şunları söyledi:





"AKP'yle belli bir takım ilişkilere girilmiş. Ben belli bir mevkide olan arkadaşımızın orayla ilişkisini biliyorum. Belli ki Saray'la bu ilişki sonucunda 'memleket masası' adı altında bir görüşmeler serisi başlayacak ve yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek. Muhtemelen seçim sonrası bir mutabakat hükümeti kurulmuş olacak. Peki biz bunun için mi beni bağrına basmış olan CHP'de en ufak şikayet yokken, İYİ Parti'nin kurulması için yola çıktık?"