Mutabakat sağlandı: Görüşecekler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.



Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'un cenaze töreni için liderler hazır bulundu.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump da ilk kez burada bir araya geldi.



AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, von der Leyen ile Trump'ın Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni sırasında kısa görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.



Podesta şu bilgiyi verdi:



"Kısa konuşmalarında Başkan von der Leyen ile Başkan Trump, ikili görüşme yapmakta mutabık kaldı."



Sözcü, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermezken ABD'de yönetim el değiştirdiğinden bu yana Washington-Brüksel ilişkileri birçok alanda gergin devam ediyordu.



Trump'ın açıkladığı tarifelerle ikili ilişkilerde gerilim yükselmişti.



Söz konusu görüşme, 20 Ocak'ta göreve gelen Trump ile AB'nin en etkili kurumu ve yürütme organı olarak işlev gören Komisyona başkanlık eden von der Leyen arasındaki ilk temas oldu.