Mütalaa tamamlandı: İşte Narin cinayetinde savcının istediği cezalar!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.





CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI SUNDU

Son olarak, davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.





Savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Narin cinayetine ilişkin bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta görülecek.





NAHİT EREN DUYURDU

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu duyurdu.





Eren, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir. 26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız."