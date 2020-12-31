Mutant virüs Çin'de de görüldü

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 40 ila 70 daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış korona virüsünün Çin'de de görüldüğü ortaya çıktı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme merkezinin haftalık yayın organında yeni yayımlanan makaleye göre, mutant virüs Çin'de ilk olarak 14 Aralık'ta tespit edildi.





Makalede, İngiltere'den Çin'e dönen 23 yaşındaki bir kadın öğrenciye 14 Aralık'ta Şanghay'da yapılan testin pozitif çıktığı, tespit edilen virüsün ise İngiltere'deki mutasyonla ortaya çıkan varyant olduğu belirtildi. Makalede, virüsün genetik dizilimi üzerinde yapılan incelemelerim 24 Aralık'ta sonuçlandığı ve öğrencide İngiltere'de görülen VUI202012/01 adlı varyantın saptandığı bilgisi verildi.





"Bu vaka Çin'de Covid-19'un engellenmesi ve kontrolü için yürütülen çabalara karşı büyük bir potansiyel tehdit içeriyor" denilen makalede, hastanın bir karantina merkezine götürüldüğü ve temas kurduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.





Mutant virüs, İngiltere'nin güneyinde sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen vaka sayılarındaki hızlı artış sonucu yapılan araştırmalarda tespit edilmişti. Bu varyantın yüzde 40 ila 70 oranında daha hızlı yayıldığı düşünülürken, Türkiye dahil çok sayıda ülke önceki hafta İngiltere'ye uçuşları askıya almıştı. Çin de geçtiğimiz hafta aynı adımı atmıştı.





Bu süreçte, İngiltere'nin yanı sıra Güney Kore, Nijerya ve Hindistan'da da virüsün kısmen daha hızlı bulaştığı sanılan yeni varyantlar oluşturacak şekilde mutasyona uğradığı saptanmıştı.