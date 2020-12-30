Mutasyon ABD'de!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne ABD'nin Colorado eyaletinde de rastlandığı bildirildi.







Colorado sağlık yetkilileri, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.





Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.





Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından "Bugün İngiltere'de keşfedilen Kovid-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık" açıklamasında bulundu.





Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.





ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve New York Valisi Andrew Cuomo, geçen hafta yeni tür Kovid-19'un yapılan ziyaretler nedeniyle ABD'ye ulaştığına inandıklarını açıklamıştı.







Vali Cuomo, New York'un ilkbaharda salgının ilk dalgası tarafından sert bir şekilde vurulmasının ardından mutasyonun gerçekleşmesi beklenen başka bir felaket' olduğunu ifade ederek "Halihazırda onları test etmeden her gün binlerce İngiliz yolcunun buraya gelmesine izin verdik. Bu yeni, oldukça bulaşıcı Covid-19 türünün şimdiden burada olduğuna inanıyorum" demişti.