Mutasyon deyip geçmeyin, Yüzde 60 daha öldürücü!

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Sağlık Bakanı pandeminin başından beri çok önemli verileri (örneğin, mutasyonlar sonucu ortaya çıkan yeni virüs çeşitlerinin varlığı, bunların yaygınlığı, nerelerde görüldüğü, ülkede ilk nerede saptandığı vb.) esas olarak kendine saklayıp zaman zaman aradan cımbızla seçtiği birkaç noktayı açıklamayı seviyor. Günlük vaka sayılarımız 40 bini geçtiğine göre, B.1.1.7 varyantı her gün yeni 30 bin enfeksiyonun etkeni. Diyelim ki bu varyant gerçekten de ilk İngiltere’de ortaya çıkmış olsun. Bize de oradan gelmiş olsun. Tahminen eylül sonu, ekim ayında. Ekimden bu yana “sıkı”(!) ve daha sonra da gevşetilmiş sıkı tedbirlerle yaşadığımız altı ayda günlük 30 bin yeni vakaya ulaşmış yeni bir virüsümüz var. Bu tablonun tek açıklaması şu: Ne aldığımız 'sıkı' denen tedbirler, ne de onların gevşetilmiş halleri dolu dizgin bir bulaşmayı önleyememiş durumda." düşüncesini dile getirdi.







Ortaylı şunları kaydetti:





"B.1.1.7 varyantının artık hakkında kanıt da toplanmış bir başka özelliği daha öldürücü olduğu. İngiltere’den dört farklı grubun yaptığı yayınlara göre, bu varyant klasik Koronavirüs’e göre %60 daha öldürücü."