Samanyolu Haber /Sağlık / Mutasyon deyip geçmeyin, Yüzde 60 daha öldürücü! /04 Nisan 2021 12:52

Mutasyon deyip geçmeyin, Yüzde 60 daha öldürücü!

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, Sağlık Bakanlığı'nın "İngiltere varyantı" olarak duyurduğu " B.1.1.7 varyatı"na ilişkin olarak yapılan çalışmalara değinerek, "B.1.1.7 varyantı klasik Koronavirüs’e göre %60 daha öldürücü" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Ortaylı Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Sağlık Bakanı pandeminin başından beri çok önemli verileri (örneğin, mutasyonlar sonucu ortaya çıkan yeni virüs çeşitlerinin varlığı, bunların yaygınlığı, nerelerde görüldüğü, ülkede ilk nerede saptandığı vb.) esas olarak kendine saklayıp zaman zaman aradan cımbızla seçtiği birkaç noktayı açıklamayı seviyor. Günlük vaka sayılarımız 40 bini geçtiğine göre, B.1.1.7 varyantı her gün yeni 30 bin enfeksiyonun etkeni. Diyelim ki bu varyant gerçekten de ilk İngiltere’de ortaya çıkmış olsun. Bize de oradan gelmiş olsun. Tahminen eylül sonu, ekim ayında. Ekimden bu yana “sıkı”(!) ve daha sonra da gevşetilmiş sıkı tedbirlerle yaşadığımız altı ayda günlük 30 bin yeni vakaya ulaşmış yeni bir virüsümüz var. Bu tablonun tek açıklaması şu: Ne aldığımız 'sıkı' denen tedbirler, ne de onların gevşetilmiş halleri dolu dizgin bir bulaşmayı önleyememiş durumda." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı şunları kaydetti:

"B.1.1.7 varyantının artık hakkında kanıt da toplanmış bir başka özelliği daha öldürücü olduğu. İngiltere’den dört farklı grubun yaptığı yayınlara göre, bu varyant klasik Koronavirüs’e göre %60 daha öldürücü."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mutasyon deyip geçmeyin, Yüzde 60 daha öldürücü! Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:24