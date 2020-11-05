Samanyolu Haber /Dünya / Mutasyon geçiren korona taşıyıcısı 15 milyon hayvan öldürülecek /05 Kasım 2020 10:47

Mutasyon geçiren korona taşıyıcısı 15 milyon hayvan öldürülecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, mutasyona uğramış koronavirüsün taşıyıcıları olabilen ve insanlara bulaştırabilen tüm vizonları (15-17 milyon) katletme kararı alındığını duyurdu.

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Halihazırda Danimarka’da 12 kişinin mutasyona uğramış koronavirüse yakalandığı ifade ediliyor. Bu virüsün, antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığı ve aşılama sırasında sorun çıkarabileceği kaydedildi. Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği vizonların yeni enfeksiyonun yayılmasına karşı mücadelede tehdit haline gelebileceği vurgulandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Danimarka’daki tüm vizonlar yok edilmeli. Nesilden nesle aktarılan hayatınızın işini kaybediyorsun. Bu, benim ve bu sektörde çalışan herkes için kara bir gün. Hükümet bunu anlıyor” ifadesini kullandı.

207 çiftlikte koronavirüs enfeksiyonuna rastlandığını, aralarından 67’sinin tüm hayvanlarını kaybettiğini söyleyen Frederiksen, ülke yönetiminin bu soruna farklı bir çözüm bulmaya çalıştığını ama riskin son derece büyük olduğunu kaydetti.

Danimarka yönetimi, virüsün diğer ülkelerde de yayılabileceğini düşünüyor.

Vizonların katledilmesi konusunda, çiftliklere Danimarka ordusu ve acil durumlar ajansının yardım edeceğini belirten Frederiksen, “Ülke halkına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ama virüsün mutasyonu koşullarında, dünyanın geri kalanına karşı sahip olduğumuz sorumluluğu da anlıyoruz” dedi.

Danimarka'da vizon endüstrisi

1000'in üzerinde vizon çiftliği bulunan Danimarka'da yılda yaklaşık 13 milyon vizon derisi üretiliyor.

Vizon çiftliklerinin sahibi olan Kopenhagen Fur Kooperatifi, deri müzayedeleri düzenliyor ve ihraç ediyor.

2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor.
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