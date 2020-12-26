Mutasyon paniği!

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 60 daha bulaşıcı olan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni türü sebebiyle dünya alarma geçti.





Japonya'da dün İngiltere'den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyona uğramış Koronavirüs'e rastlanmıştı. Ülkede yeni Covid-19 türüne rastlanmasının ardından hükümet yeni türün yayılmasını engellemek amacı tedbirleri sıkılaştırdı.







Hükûmet, 28 Aralık'tan itibaren ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alınacağını açıkladı.





Japon vatandaşları ile ülkede oturum izni bulunan yabancılara ise ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina uygulamasının şart koşulacağını kaydedilirken, söz konusu kişilerin kalkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce yaptırdıkları Covid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmelerinin zorunlu olacağını aktardı.





MUTASYON ENDİŞESİ





Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura dün yaptığı açıklamada, İngiltere'den döndüğü tespit edilen 5 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni tipine rastlandığını açıklamıştı.





Bugün ise 2 kişide daha yeni Covid-19 türünün doğrulandığı belirtildi. Japonya'da salgının başından bu yana 219 bin 114 kişi Koronavirüs'e yakalanırken, 3 bin 220 kişi ise virüs sebebiyle hayatını kaybetti.