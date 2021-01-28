Mutasyon paniği!

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinden sorumlu Maria Van Kerkhove, mutasyona uğrayan virüsle de mücadelenin devam edeceğini söyledi.





Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) haberine göre, Koronavirüs vak'aları dünya genelinde daha hızlı artan mutasyonlarla birlikte artarken; Kerkhove, mutasyonların başarısızlık anlamına gelmediğini söyledi.





İLK MUTASYON İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKTI





Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal medya etkinliğine katılan Kerkhove, "Mutasyonlar savaşı kaybettiğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Hayatlarımız için savaşıyoruz. Varyantlar da dahil olmak üzere virüsle savaşıyoruz." dedi.





İngiltere’de ortaya çıkan Koronavirüs'ün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede tespit edildiğini duyurdu.



