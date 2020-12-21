Samanyolu Haber /Ekonomi / Mutasyon petrolü de vurdu: Sert düşüş /21 Aralık 2020 12:13

Mutasyon petrolü de vurdu: Sert düşüş

Aşı gelişmeleriyle birlikte petrol fiyatları Ekim ayı sonundan itibaren yüzde 33 yükselerek ralli yapmıştı. Petrol fiyatları, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili haberlerden sonra haftaya sert düşüşle başladı.

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Petrol, Asya işlemlerinde varil başına 48 doların altına düştü.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında Cuma günü son 10 ayın en yükseğinde kapattıktan sonra yüzde üç değer kaybetti.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:54’te yüzde 3,2 değer kaybederek varil başına 47,53 dolar civarından işlem gördü. Ocak vadeli kontratların sözleşme süresi haftaya pazartesi günü dolacak ve daha aktif Şubat kontratlarıysa yüzde 3,1 değer kaybetti.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 1,5 yükselerek günü kapattıktan sonra yüzde 3,1 değer kaybederek varil başına 50,63 dolar seviyesine kadar geriledi.
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