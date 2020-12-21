Mutasyon petrolü de vurdu: Sert düşüş

Petrol, Asya işlemlerinde varil başına 48 doların altına düştü.
Vadeli kontratlar, New York piyasasında Cuma günü son 10 ayın en yükseğinde kapattıktan sonra yüzde üç değer kaybetti.
Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:54’te yüzde 3,2 değer kaybederek varil başına 47,53 dolar civarından işlem gördü. Ocak vadeli kontratların sözleşme süresi haftaya pazartesi günü dolacak ve daha aktif Şubat kontratlarıysa yüzde 3,1 değer kaybetti.
Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 1,5 yükselerek günü kapattıktan sonra yüzde 3,1 değer kaybederek varil başına 50,63 dolar seviyesine kadar geriledi.