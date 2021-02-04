Mutasyona karşı çift maske

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda çift kat maske takılması ekstra önem arz ediyor.” dedi.







"Mutant" virüs vak'alarının bildirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de yaygın olarak İngiltere mutantı görülüyor. İngiltere mutantının diğerlerinden farkı yüksek oranda bulaşıcılık potansiyeli olması. Çünkü virüs açılımı fazla oluyor bu tip hasta gruplarında. Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı, kalabalık alanlarda mutlaka çift kat maskenin takılması ekstra önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.





Şener, "Zaten buna yönelik de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin CDC ve NIH'nin baş araştırmacısı Dr. Anthony Fauci, ekstra bir öneri olarak bunun mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu." ifadelerini kullandı.





"GÜN İÇİNDE DIŞTAKİ MASKEYİ DEĞİŞTİRMEK YETERLİ"





Şener, DHA'ya verdiği mülakatta şöyle devam etti: "Bence bütün vatandaşlarımızın da özellikle kapalı, kalabalık alanlarda, odada 3 kişiden fazla olduğu zaman, 10 metrekareden küçük alanda, otobüs içerisinde, metroda mesafenin minimum düzeyde sağlanamadığı alanlarda ideali çift kat maske takmalıdır. Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli. Islandığında ise içteki maskeyi değiştirmek gerekiyor."





"Buradaki iddia edilen rakam yüzde 90'lara kadar ulaşan bir koruyuculuk sağlama, neredeyse N95'e eş değer koruyuculuk sağlamayı hedefliyoruz." diyen Şener, "Çünkü N95 dediğimiz maskeler hem maliyetli hem de tedarikinde sıkıntı yaşanabiliyor. Ona ulaşmak yerine çift kat cerrahi maske takılması mutant virüs için yeterli ve gerekli görülüyor." dedi.

