Samanyolu Haber /Gündem / Mutasyona uğrayan Covid-19'a maske ve el yıkamak para etmiyor /25 Eylül 2020 09:53

Mutasyona uğrayan Covid-19'a maske ve el yıkamak para etmiyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyona uğramış hâline maske takmak ve el yıkamak işe yaramayabilir.

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Son araştırmaya göre son tespit edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilginç mutasyona uğradığını ortaya koydu. 

Mutasyona uğrayan Covid-19 virüsü daha bulaşıcı görünüyor. Uzmanlar, yeni virüs için  maskelerin ve diğer sosyal mesafe koyma çabalarının yetmeyeceğini ortaya koyuyor.
  
Washington Post'un haberine göre bilim insanları dün yayımlanan bir makalede Houston, Texas bölgesindeki ikinci dalga sırasında vak'aların yüzde 99,9'unu oluşturan yeni bir virüs türü belirlediler.

YENİ VİRÜS DAHA HIZLI BULAŞIYOR

Henüz hakem heyeti tarafından gözden geçirilmemiş olan makale ABD'de büyük yankı uyandırdı. 

Bazı kişilerin diğerlerinden daha fazla virüs taşıdığını ve bunun daha bulaşıcı olduğunu düşünen bilim adamları Virüsünde insanlara adapte olduğunu buldular. 
 
Araştırmacılar, bu tip virüsün daha ölümcül olmasa da, insanlar arasında yayılmaya daha iyi adapte olmuş gibi göründüğünü kaydetti.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde virolog olan David Morens, ilk tespitlerin virüsün daha bulaşıcı hale gelebileceğini ve bunun "onu kontrol etme yeteneği üzerinde etkileri olabileceğini" söyledi.

El yıkama ve sosyal mesafe alma gibi çabalara direnmek için virüsün mutasyona uğramış  olabileceğini söyledi.

Morens gazeteye verdiği mülakatta, "Maske takmak, ellerimizi yıkamak, tüm bunlar bulaşıcılığa veya bulaşmaya engel oluyor. Ancak virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, istatistiksel olarak bu engeller daha kolay hale geliyor." dedi.
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