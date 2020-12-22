Samanyolu Haber /Gündem / Mutasyona uğrayan yeni tür virüs çocuklar arasında daha hızlı mı yayılıyor? /22 Aralık 2020 17:10

Mutasyona uğrayan yeni tür virüs çocuklar arasında daha hızlı mı yayılıyor?

Bilim insanları koronovirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın çocuklar arasında daha kolay yayılıyor olması ihtimalini araştırıyor.

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Bu doğrulanırsa, virüsün bulaşmasındaki artışın "önemli bir kısmı" çocuklardaki yayılmadan kaynaklanmış olacak.

İngiltere'de tespit edilen bu yeni varyantla ilgili iddia, hükümete bağlı Solunum Yollarını Etkileyen Yeni ve Gelişmekte Olan Virüs Tehditleri (NERVTAG) danışma grubu üyelerince ortaya atıldı.

Başbakan Boris Johnson, şu an Noel tatiline giren okulları "mümkünse" Ocak ayında açmak istediğini söyledi.

Yeni koronavirüs türünün çocukların sağlığı açısından daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair bir veri yok.

Çocuklar virüse yakalandıklarında genellikle kolay atlatıyorlar; fakat yeni varyant, virüsün yayılmasında çocukların ve okulların oynadığı rolü artırabilir.

Zira koronavirüsün ilk türlerinin yetişkinlere kıyasla çocuklara bulaşması daha zordu. Bunun nedenlerinden biri, virüsün vücudumuzdaki hücrelere giriş kapıları olarak görülen ACE2 reseptörlerinin çocuklarda daha az sayıda olmasıydı.

Londra'daki Imperial College Üniversitesi ve NERVTAG'den Prof. Wendy Barclay, koronavirüsün geçirdiği mutasyonlar sayesinde bu kapılardan girişinin kolaylaşmış göründüğünü, bu sayede virüsün çocukları da yetişkinler kadar etkileyebileceğini belirtiyor.

Barclay, buna ek olarak çocukların birbirleriyle yakın etkileşimde olmasının da daha fazla çocuğun enfekte olması anlamına gelebileceğini söylüyor.

Yeni varyant hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar hızla devam ediyor, ancak hala pek çok belirsizlik var.

Yeni varyantın diğerlerine kıyasla yüzde 50 ila 70 düzeyinde daha hızlı yayıldığı sanılıyor.

'Çocukları enfekte etme eğilimi yüksek'
Imperial College MRC Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Merkezi ve NERVTAG üyesi Prof. Neil Ferguson, yeni varyantın nerede ve nasıl yayıldığına dair yapılan ilk incelemelerde "çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair göstergelere" rastlandığını söylüyor.

Bu bağlantının hala araştırılmakta olduğunu ve nihai sonuca varılmadığını belirten Ferguson, "Eğer bu doğruysa, vaka artışlarının önemli bir kısmını, hatta belki de çoğunluğunu açıklayabilir" diyor.

Araştırmalardan elde edilen veriler incelenmeye devam ediyor; fakat yeni varyantın Kasım ayındaki dört haftalık kısıtlama döneminde bile yayılmaya devam ettiği düşünülüyor.

Virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R sayısının sıkı kısıtlama döneminde 1,2 olduğu tahmin ediliyor; bu ise vaka sayılarının artmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Virüsün diğer varyantlarında ise kısıtlamalar döneminde R sayısı 0,8 düzeyinde olmuş ve vaka sayılarında düşüş kaydedilmişti.

Okullar kapandığı için enfeksiyon sayısında azalma beklediğini belirten Prof. Ferguson, "Bu durumda yeni yılda kontrolü elde tutarak önlemleri ne kadar gevşetebileceğimiz sorusu ortada duruyor" diyor.

Başbakan Johnson, okulların Ocak'ta kademeli olarak açılacağını ve salgının gidişatına göre karar alınacağını söylüyor.
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