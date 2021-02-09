Samanyolu Haber /Dünya / Mutasyonda kötü haber: Her on günde katlanarak artıyor /09 Şubat 2021 10:24

Mutasyonda kötü haber: Her on günde katlanarak artıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 varyantının ABD’de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, B.1.1.7 varyantının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS-COV-2'ye göre ABD'de yüzde 35 ila 45 arasında daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı.

Çalışmada, bilim insanlarının, geçen ay ülke genelinde yapılan testlerle toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucu, B.1.1.7 varyantına rastlanma oranının ocak ayının ilk haftasında yüzde 0,8, ayın son haftasında ise yüzde 4,2 artış gösterdiğini tespit ettiği belirtildi.

Bulguların virüsün yeni varyantının ülkede çok hızlı yayıldığını gösterdiğine işaret edilen çalışmada, "ABD'deki B.1.1.7'nin mevcut gidişatı göz önüne alındığında, Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağına neredeyse kesin diyebiliriz." ifadesine yer verildi.

Çalışmada, acil halk sağlığı önlemleri alınmazsa, Kovid-19’un yeni tipinin ABD'de birkaç ay içinde salgın hastalık artışı ve ölümleri üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mutasyonda kötü haber: Her on günde katlanarak artıyor Sonraki Haber >>

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:46