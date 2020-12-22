Mutasyonla ilgili ilk değerlendirme

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik oluşturan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.







Hürriyet'te yer alan habere göre ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.





Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, 'çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu' da sözlerine ekledi.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs başkalaşımının normal bir parçası olduğunu açıklamıştı.