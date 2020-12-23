‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Günlerdir gündemden düşmeyen çıplak arama tartışmaları devam ediyor. Avukatlık yaptığı 25 yıl içinde gitmediği cezaevi kalmadığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili avukat Sezgin Tanrıkulu, cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde çıplak arama yapıldığına dair müvekkillerinden birçok şikayet aldığını söyledi. Özellikle bu dönemde ‘mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırının yapıldığını ifade eden Tanrıkulu, Meclis kürsüsünden AKP’lilere seslendi.





“DERİN DEVLETİN KİRLİ İŞLERİNİ İNKAR EDİYORSUNUZ”

Tanrıkulu, “Bu uygulamalara karşı sağır olmanız, ‘hayır yapılmıyor’ demeniz hayret verici. Niye hayret verici. Çünkü devletin yeni sahibi oldunuz. Derin devletin yeni sahibi oldunuz. Dolayısıyla bu devletin yaptığı kirli işleri de inkar ediyorsunuz. Mesele bu. Yoksa çıplak arama yapılıyor. Hem de mütedeyyin kadınlara karşı yapılıyor. Çok ağır yapılıyor ve her yerde yapılıyor.” dedi.





“SAMİMİYSENİZ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM”

Çıplak aramanın işkence olduğunu vurgulayan Tanrıkulu şöyle devam etti:





“Kendi medyanız bunları yazmıyor. Bu şikayetleri yapanlar size ulaşamıyorlar. Ulaşamayınca da okumayınca da yok diyorsunuz. Bu ayın daha ikisinde Sivas Cezaevinde gazeteci Aslıhan Gencay’a yapılan çıplak aramaya ilişkin olarak tam 8 soru sormuşum. Şikayet gelmiş bana, bakanlığa iletmişim. Nasıl yok diyorsunuz? Kabul etmemekle üzerine gidemeyiz. Eğer gerçekten bunun insanlık onuruna karşı bir suç olduğunuza inanıyorsanız gelin burada araştırma komisyonunu kuralım. Başörtülü, mütedeyyin kadınlara özellikle en ağırı yapılıyor. Bunların önüne geçmek hepimizin boynunun borcu olması lazım.”