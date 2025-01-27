'Mutfaktaki büyük hata' faciaya sebep olmuş!

Bolu'nun önemli turistik noktalarından biri olan ve her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Kartaklkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde yaşanan facia, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürerken, olayın detayları ortaya başladı.





YANLIŞ MÜDAHALE YANGINI BÜYÜTTÜ

Yandaş Sabah'ın soruşturma kapsamında edindiği bilgilere göre, otelin restoranında sabah kahvaltısı hazırlığı sırasında başlayan yangının, pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağın alev almasıyla başladığı öğrenildi.





Mutfakta çalışan aşçı Faysal Yaver ve diğer ekip üyeleri Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına ilk müdahaleyi yapmak istediler. Ancak yangın tüpü yerine su kullanarak müdahalede bulunmalarının yangını daha da büyüttüğü öne sürüldü. Öte yandan kızgın yağın suyla temas etmesi, alevlerin aniden yükselmesine neden oldu.





TEMİZLENMEYEN DAVLUMBAZ FELAKETİ GETİRDİ

Alevler kısa sürede davlumbaza sıçradı. Davlumbazın uzun süredir temizlenmediği ve yağ birikintileriyle dolu olduğu ortaya çıktı. Yangın, bacaya ve oradan çatıya yayılarak otelin büyük bir bölümünü sardı. Bu süreçte otelde kalan misafirlere yangın alarmının çalışmaması nedeniyle bilgi verilemediği kaydedildi. Yangını fark eden bazı konuklar kaçmaya çalışırken, duman ve alevler nedeniyle çıkış yollarına ulaşamadı.





YANGIN 4. KATTA BAŞLADI

Mutfakta çalışan ekip, yangının büyümesiyle paniğe kapılarak dışarı çıktı. Ancak otelde kalan diğer misafirler, yangının farkına varamadan alevlerin ortasında mahsur kaldı. Yangının, otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katta başladığı ve kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldığı belirtildi.





AŞÇI VE MUTFAK ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, ihmali bulunduğu ve yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen aşçı Faysal Yaver ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklandı.



