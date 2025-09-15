Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Mutlak butlan' davasında erteleme piyasaları uçurdu /15 Eylül 2025 16:08

'Mutlak butlan' davasında erteleme piyasaları uçurdu

CHP'nin kurultay davasından 'tedbir kararı' çıkmamasının ardından borsada yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi, CHP kurultayının iptali davasının ertelenmesiyle yüzde 4 prim yaptı.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davaya devam edildi.

Mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Duruşma, 24 Ekim 2025’e ertelendi.CHP’nin kurultay davası ertelenmesinin ardından borsada yükseliş gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, kararın ardından yüzde 4 prim yaptı. Bankacılık endeksinde de prim yüzde 5’i aştı. Risk primi 261 baz puan seviyesine geldi.
