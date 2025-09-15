Mutlak butlan davasını Kılıçdaroğlu mu açtırdı? İşte cevabı!





DAVA KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN AÇILMADI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kurultay iptal davasının ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.Çelik, Kılıçdaroğlu’nun sürece zarar vermemek için sessiz kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:“Sayın Genel Başkanımızın gündemi, kamuoyunun gündemiyle aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermemek adına sessiz kaldı. Açıklama yapmak istemedi ama düşündüğü, yazdığı çok şey vardı; hala da var. Ancak kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bazı televizyoncuların ve bazı gazetecilerin yalanlarıyla mücadele ettik. ‘Mutlak butlan çıkarsa genel merkeze gidecek, orada yataklar alınacak’ gibi ahlaksızca iddialar ortaya atıldı. Bunlar gerçek dışıdır.”Çelik, söz konusu davanın Kılıçdaroğlu tarafından açılmadığını da belirterek şunları söyledi:“‘Mutlak butlan’ davası Sayın Genel Başkanımız tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili de kendisinin hiçbir bilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımdan uzak durmaya çalıştı. Ancak bu tutum anlaşılmadı.”