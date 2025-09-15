Samanyolu Haber /Gündem / Mutlak butlan davasını Kılıçdaroğlu mu açtırdı? İşte cevabı! /15 Eylül 2025 19:52

Mutlak butlan davasını Kılıçdaroğlu mu açtırdı? İşte cevabı!

CHP’nin 38. ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın ertelenmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik konuştu. Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye zarar verme gibi bir iradesi olamaz. Bu nedenle sessiz kaldı” dedi.

SHABER3.COM

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kurultay iptal davasının ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun sürece zarar vermemek için sessiz kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımızın gündemi, kamuoyunun gündemiyle aynı değil. Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermemek adına sessiz kaldı. Açıklama yapmak istemedi ama düşündüğü, yazdığı çok şey vardı; hala da var. Ancak kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bazı televizyoncuların ve bazı gazetecilerin yalanlarıyla mücadele ettik. ‘Mutlak butlan çıkarsa genel merkeze gidecek, orada yataklar alınacak’ gibi ahlaksızca iddialar ortaya atıldı. Bunlar gerçek dışıdır.”

DAVA KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN AÇILMADI

Çelik, söz konusu davanın Kılıçdaroğlu tarafından açılmadığını da belirterek şunları söyledi:

“‘Mutlak butlan’ davası Sayın Genel Başkanımız tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili de kendisinin hiçbir bilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımdan uzak durmaya çalıştı. Ancak bu tutum anlaşılmadı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mutlak butlan davasını Kılıçdaroğlu mu açtırdı?... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:42