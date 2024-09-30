Samanyolu Haber /Politika / 'Mutlaka kazanacağız' demişti, Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a adaylık cevabı /30 Eylül 2024 20:32

'Mutlaka kazanacağız' demişti, Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a adaylık cevabı

CHP lideri Özgür Özel, ABB başkanı Mansur Yavaş'ın "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız." sözlerine yanıt verdi.

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Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

Alman liderle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel basın toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti.

Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gündeme düşen adaylık açıklamasına yanıt verdi.


"TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ KESTİ"

Yavaş'ın "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız." sözlerini anımsatan Özgür Özel şunları kaydetti:

Mansur Bey'in cümlesini ikiye ayırıyorum bir tanesi 'Mutlaka kazanacağız' diğeri 'Partim aday gösterirse.' Bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli bir cümle. Çünkü 'Bir de CHP'de birden fazla aday olur mu?' tartışmalarının önünü kesen mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen bir yaklaşımdır.

"SON DERECE KUVVETLİ BİR CÜMLE"

'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de CHP'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız.
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