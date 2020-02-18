Samanyolu Haber /Gündem / Mutluluk bir gün sürdü... Ahmet'in annesine yeniden yurtdışı çıkış yasağı konuldu /18 Şubat 2020 14:34

Mutluluk bir gün sürdü... Ahmet'in annesine yeniden yurtdışı çıkış yasağı konuldu

Babası tutuklu kanser hastası 9 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'ın Almanya'daki tedavisi annesine adli kontrol uygulandığı gerekçesiyle yarım kalmıştı. Kamuoyu baskısıyla dün annesinin hakkındaki yurtdışı yasağı kaldırılan Ahmet'in mutluluğu ise bir gün gürdü.

SHABER3.COM

Anne Zekiye Ataç iki ayrı mahkemede yargılanıyor. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Ataç hakkında hapis cezası vermiş, dosya İstinaf mahkemesi'ne sevk edilmişti. Bu arada kararı veren mahkeme yurtdışı yasağını özel durum sebebiyle kaldırmıştı. Anne hakkında diğer adli kontrol kararı uygulayan mahkeme ise uzun süren kamuoyu baskısıyla anne hakkındaki yurtdışı yasağını dün kaldırmış, Ahmet bu kez annesiyle tekrar Almanya'ya gidiş hazırlıklarına başlamıştı.

Ancak mutluluk sadece bir gün sürdü. 7 Şubat tarihinde anne hakkında yurtdışı yasağını kaldıran Mersin'deki Ağır ceza Mahkemesi tekrar karar vererek anne hakkında adli kontrolün ve yurtdışı çıkış yasağının devamına oy çokluğuyla hükmetti.
Mersin'deki mahkemenin aldığı karar

Karar herkeste şok etkisi yaparken milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, ''Bu nasıl saçmalık ya..! 2 günlük sevinci mi çok gördünüz Ahmet'e, annesine, babasına, hepimize..!? Ya size çocuk hasta diyoruz, zaman az diyoruz, insaf,vicdan, merhamet diyoruz ..! Bu yanlıştan dönün, yeter artık!'' diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mutluluk bir gün sürdü... Ahmet'in annesine yeniden yurtdışı... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:53