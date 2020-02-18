Mutluluk bir gün sürdü... Ahmet'in annesine yeniden yurtdışı çıkış yasağı konuldu

Ancak mutluluk sadece bir gün sürdü. 7 Şubat tarihinde anne hakkında yurtdışı yasağını kaldıran Mersin'deki Ağır ceza Mahkemesi tekrar karar vererek anne hakkında adli kontrolün ve yurtdışı çıkış yasağının devamına oy çokluğuyla hükmetti.
Mersin'deki mahkemenin aldığı karar
Karar herkeste şok etkisi yaparken milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, ''Bu nasıl saçmalık ya..! 2 günlük sevinci mi çok gördünüz Ahmet'e, annesine, babasına, hepimize..!? Ya size çocuk hasta diyoruz, zaman az diyoruz, insaf,vicdan, merhamet diyoruz ..! Bu yanlıştan dönün, yeter artık!'' diye yazdı.