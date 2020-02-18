Mutluluk bir gün sürdü... Ahmet'in annesine yeniden yurtdışı çıkış yasağı konuldu





Ancak mutluluk sadece bir gün sürdü. 7 Şubat tarihinde anne hakkında yurtdışı yasağını kaldıran Mersin'deki Ağır ceza Mahkemesi tekrar karar vererek anne hakkında adli kontrolün ve yurtdışı çıkış yasağının devamına oy çokluğuyla hükmetti.









Karar herkeste şok etkisi yaparken milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, ''Bu nasıl saçmalık ya..! 2 günlük sevinci mi çok gördünüz Ahmet'e, annesine, babasına, hepimize..!? Ya size çocuk hasta diyoruz, zaman az diyoruz, insaf,vicdan, merhamet diyoruz ..! Bu yanlıştan dönün, yeter artık!'' diye yazdı.

Anne Zekiye Ataç iki ayrı mahkemede yargılanıyor. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Ataç hakkında hapis cezası vermiş, dosya İstinaf mahkemesi'ne sevk edilmişti. Bu arada kararı veren mahkeme yurtdışı yasağını özel durum sebebiyle kaldırmıştı. Anne hakkında diğer adli kontrol kararı uygulayan mahkeme ise uzun süren kamuoyu baskısıyla anne hakkındaki yurtdışı yasağını dün kaldırmış, Ahmet bu kez annesiyle tekrar Almanya'ya gidiş hazırlıklarına başlamıştı.