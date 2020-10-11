Mutluyum diyenlerin oranı yüzde 89'dan 59'a düştü

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Türkiye'de kendini mutlu olarak niteleyenlerin oranı son 9 yılda yüzde 89'dan yüzde 59'a geriledi. Yaşanan düşüş ile 2015 yılından itibaren Türkiye'deki mutluluk oranı global ortalamanın altına geriledi. Sonuçlar Ipsos'un global mutluluk araştırmasından. 27 ülkede 19 bin 516 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada dünya genelinde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu. Türkiye'de mutluluk oranı yüzde 59 ile genel ortalamanın altında kaldı. Türkiye 2011'deki sonuçlarla karşılaştırıldığında son 9 yılda mutluluğun en keskin düştüğü birkaç ülkeden biri olarak öne çıktı.







İlk sırada sağlık





2011'de yapılan araştırmada Türkiye'nin mutluluk oranı yüzde 89 idi. Türkiye'de kendini mutlu olarak niteleyenlerin oranında ise son 1 yılda yüzde 6'lık artış yaşandı.





Dünya genelinde mutluluk kaynaklarında ilk 5 sırada sağlık (%55), eş veya sevgili ile ilişki (%49), çocuklar (% 49), hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek (% 48) ve yaşam koşulları (% 45) olarak sıralandı. Pandemi öncesinde yapılan araştırma ile kıyaslandığında, ilişkiler, sağlık ve güvenlik durumunun mutluluk üzerindeki etkisinin arttığı görüldü.





2011 ile kıyaslandığında global olarak mutluluk oranı 14 puan düştü





2020 yılının mutluluk lideri Çin oldu. Çin'de katılımcıların yüzde 93'ü mutlu olduğunu söyledi. Bu ülkeyi Hollanda (%87) ve Suudi Arabistan (%80) izledi. 2011 ile kıyaslandığında global olarak mutluluk oranı 14 puan düştü.





Mutluluk lideri Çin





En keskin düşüş Meksika, Türkiye, Güney Afrika, Arjantin ve İspanya'da yaşandı. En keskin mutluluk artışı ise 2011'den bu yana 15 puan artışla Çin'de gerçekleşti.