Samanyolu Haber /Dünya / Müttefikleri bile Trump'a tepkili, Beyaz Saray yumuşatmaya çalışıyor /06 Şubat 2025 12:23

Müttefikleri bile Trump'a tepkili, Beyaz Saray yumuşatmaya çalışıyor

ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefikleri, Donald Trump'ın Washington'ın Gazze'yi “ele geçirme” ve Filistinlileri harap olmuş bölgeden sürme planlarını kınamak üzere sıraya girdi. Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Gazze'yi sahiplenmek istediği yönündeki açıklamasının en aşırı unsurlarını yumuşatmaya çalışarak ABD'nin bölgeye müdahalesine ilişkin daha sınırlı bir vizyon ortaya koydu.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'nın önerisinin uluslararası alanda geniş çapta eleştirilmesinin ardından Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma fikrinde yanlış bir şey olmadığını söyledi. Kremlin, Rus yetkililerin Trump yönetimi yetkilileriyle temas halinde olduğunu doğruladı ancak görüşmelerin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye odaklanıp odaklanmadığı konusunda bilgi vermedi.


The Financial Times | Trump'ın Gazze'yi devralma önerisi dünyanın dört bir yanındaki ABD müttefikleri tarafından kınandı

ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefikleri, Donald Trump'ın Washington'ın Gazze'yi “ele geçirme” ve Filistinlileri harap olmuş bölgeden sürme planlarını kınamak üzere sıraya girdi.

Fransa Gazze'nin herhangi bir “üçüncü taraf” tarafından kontrol edilmesini reddetti. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından harabeye dönen Gazze'ye yönelik planın “yeni acılara ve yeni nefrete yol açacağı” uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmeli, yeniden inşa etmelerine izin verilmeli ve biz de bu yeniden inşada -iki devletli çözüme giden yolda- yanlarında olmalıyız” dedi.

Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti olmadan “İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını” söyledi.



The Washington Post | Beyaz Saray, Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarının bazı bölümlerini yumuşattı

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Gazze'yi sahiplenmek istediği yönündeki açıklamasının en aşırı unsurlarını yumuşatmaya çalışarak ABD'nin bölgeye müdahalesine ilişkin daha sınırlı bir vizyon ortaya koydu.

Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bir gün önce söylediği gibi Filistinlilerin kalıcı olarak değil geçici olarak yerlerinden edileceğini söyledi. Leavitt, ABD'nin bombaları imha edeceği ve bölgeyi temizleyeceği yönündeki sözlerine rağmen ABD'nin asker gönderme taahhüdünde bulunmadığını söyledi.



Al Arabiya | Netanyahu, Trump'ın Gazze planına destek verdi: Olağanüstü bir fikir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'nın önerisinin uluslararası alanda geniş çapta eleştirilmesinin ardından Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma fikrinde yanlış bir şey olmadığını söyledi.

Netanyahu Fox News'a verdiği mülakatta, “Gitmek isteyen Gazzelilerin gitmesine izin verme fikri. Bunda yanlış olan ne var? Gidebilirler, sonra geri dönebilirler, yer değiştirip geri gelebilirler. Ancak Gazze'yi yeniden inşa etmek zorundasınız,” dedi.

Netanyahu ayrıntı vermeden, “Bu olağanüstü bir fikir ve bence gerçekten takip edilmeli, incelenmeli, peşinden gidilmeli ve yapılmalı, çünkü bence herkes için farklı bir gelecek yaratacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Müttefikleri bile Trump'a tepkili, Beyaz Saray yumuşatmaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:32