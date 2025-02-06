Müttefikleri bile Trump'a tepkili, Beyaz Saray yumuşatmaya çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'nın önerisinin uluslararası alanda geniş çapta eleştirilmesinin ardından Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma fikrinde yanlış bir şey olmadığını söyledi. Kremlin, Rus yetkililerin Trump yönetimi yetkilileriyle temas halinde olduğunu doğruladı ancak görüşmelerin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye odaklanıp odaklanmadığı konusunda bilgi vermedi.ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefikleri, Donald Trump'ın Washington'ın Gazze'yi “ele geçirme” ve Filistinlileri harap olmuş bölgeden sürme planlarını kınamak üzere sıraya girdi.Fransa Gazze'nin herhangi bir “üçüncü taraf” tarafından kontrol edilmesini reddetti. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından harabeye dönen Gazze'ye yönelik planın “yeni acılara ve yeni nefrete yol açacağı” uyarısında bulundu.İngiltere Başbakanı Starmer, "Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmeli, yeniden inşa etmelerine izin verilmeli ve biz de bu yeniden inşada -iki devletli çözüme giden yolda- yanlarında olmalıyız” dedi.Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devleti olmadan “İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını” söyledi.Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Gazze'yi sahiplenmek istediği yönündeki açıklamasının en aşırı unsurlarını yumuşatmaya çalışarak ABD'nin bölgeye müdahalesine ilişkin daha sınırlı bir vizyon ortaya koydu.Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın bir gün önce söylediği gibi Filistinlilerin kalıcı olarak değil geçici olarak yerlerinden edileceğini söyledi. Leavitt, ABD'nin bombaları imha edeceği ve bölgeyi temizleyeceği yönündeki sözlerine rağmen ABD'nin asker gönderme taahhüdünde bulunmadığını söyledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'nın önerisinin uluslararası alanda geniş çapta eleştirilmesinin ardından Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma fikrinde yanlış bir şey olmadığını söyledi.Netanyahu Fox News'a verdiği mülakatta, “Gitmek isteyen Gazzelilerin gitmesine izin verme fikri. Bunda yanlış olan ne var? Gidebilirler, sonra geri dönebilirler, yer değiştirip geri gelebilirler. Ancak Gazze'yi yeniden inşa etmek zorundasınız,” dedi.Netanyahu ayrıntı vermeden, “Bu olağanüstü bir fikir ve bence gerçekten takip edilmeli, incelenmeli, peşinden gidilmeli ve yapılmalı, çünkü bence herkes için farklı bir gelecek yaratacak” dedi.