Samanyolu Haber /Gündem / Muvazzaf asker ve ihraç polislere yeni operasyon: 123 gözaltı /01 Aralık 2020 11:44

Muvazzaf asker ve ihraç polislere yeni operasyon: 123 gözaltı

İzmir merkezli soruşturmada meslekten ihraç 41 polis gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada ise 70'i muvazzaf olmak üzere 82 asker hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. 63 asker gözaltına alındı.

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Cadı avı soruşturmalarında bugün İzmir'de Emniyet'ten ihraç edilmiş 41 polis eşzamanlı olarak gözaltına alındı. 

UZMAN ÇAVUŞLARA OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada ise 5’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 60’ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup; tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70’i muvazzaf askeri personel olan toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İzmir ve 38 farklı ilde gece başlatılan operasyonda toplam 63 askerin gözaltına alındığı belirtildi

41 İHRAÇ POLİS GÖZALTINDA

İzmir'deki operasyonda ise meslekten ihraç edilen 41 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. 

Saat 06:30 itibarıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş 41 polis gözaltına alındı.

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