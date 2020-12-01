Muvazzaf asker ve ihraç polislere yeni operasyon: 123 gözaltı

Cadı avı soruşturmalarında bugün İzmir'de Emniyet'ten ihraç edilmiş 41 polis eşzamanlı olarak gözaltına alındı.





UZMAN ÇAVUŞLARA OPERASYON





Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada ise 5’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 60’ı Jandarma Genel Komutanlığı, 16’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup; tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70’i muvazzaf askeri personel olan toplam 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







İzmir ve 38 farklı ilde gece başlatılan operasyonda toplam 63 askerin gözaltına alındığı belirtildi





41 İHRAÇ POLİS GÖZALTINDA





İzmir'deki operasyonda ise meslekten ihraç edilen 41 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.





Saat 06:30 itibarıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş 41 polis gözaltına alındı.



