Muvazzaf ve KHK’lı askerlere gece yarısı gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde 14 TSK mensubuna yönelik gece yarısı gözaltı operasyonu yapıldı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile 14 muvazzaf ve KHK ile görevlerinden ihraç edilmiş TSK mensupları hakkında çalışma yaptı.





Ankesörlü telefonlardan aranmakla suçlanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunduğu öne sürülen Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 3 subay, 1 astsubay ve ihraç edilen 1 askeri personel ile 9 kapatılan askeri okul öğrencisinin gözaltına alınması için İstanbul merkez olmak üzere 3 ilde operasyon düzenledi.





Belirlenen adreslere gece saatlerinde baskın düzenlenmesi dikkat çekildi