Müyesser Yıldız da Bylock yargılamalarına isyan etti

Yıldız’ın şahsi internet sitesinde ‘Koca 5 yıl yatıp çıktı, sıra karısında’ başlığıyla yayınlanan yazıda aynı telefon hatlarını kullanan aile üyelerinin cezaevine girdiği anlatıldı.







MİT’İN HAZIRLADIĞI TEKNİK RAPOR





Bold'un haberine göre E.Ç.’nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 1 ay sonra kamu görevinden ihraç edilip tutuklandığını kaydeden Yıldız, “Yapılan yargılamada E.Ç. kesinlikle ByLock kullanmadığını, “ByLock var” denilen iki telefonu evde eşi ve çocuklarıyla ortak kullandığını anlatır. Ancak Mahkeme, “MİT tarafından hazırlanmış ByLock teknik raporu ile polis araştırma tutanağı, sanığın adı ve soyadından oluşan şifre gibi delillere” dayanarak E.Ç.’yi 8 yıl hapis cezasına çarptırır.” dedi.





80 YAŞINDAKİ BABASI DA GÖZALTINA ALINDI





Bylock tespit edilen telefonlarla bağlantılı olarak 80 yaşındaki babasının da 1 hafta gözaltında tutulduğunu hatırlatan Yıldız, “Yargıtay’ın onama kararının ardından 5 yıldır hapiste olan E.Ç., yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilir.” dedi.





SUÇLAMA AYNI SANIK FARKLI





Yıldız “E.Ç.’nin tahliyesinden kısa bir süre önce bambaşka bir gelişme yaşanır ve bu defa eşi F.Ç. gözaltına alınır. Peki F.Ç. neyle mi suçlanır? Eşinin yargılanıp hüküm giydiği telefon hatlarında ByLock kullananın o olduğu iddia edilir!..” diye yazdı.





HUKUK ÖNDE Mİ GİDER ARKADAN MI GELİR?





Yazısının sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Siz yıkın hukuk arkadan gelir” sözlerini hatırlatan Yıldız, “Mahkeme, aynı suçlamayla 8 yıl hapis cezasına çarptırılıp 5 yıl yatan eşi E.Ç.’nin tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı Mart’a erteledi. İlgili bakanlar, “Hukuk önde mi gider, arkadan mı gelir” diye tartışadursun, işte ülkemizde bunlar yaşanıyor!..” ifadelerini kullandı.











