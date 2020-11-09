Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sağladığı iddia edilen astsubay Erdal Baran hakkında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Erdal Baran'ın tutukluluğa devam, Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı verdi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanıklar Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ve Baran 11 Haziran'da tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yıldız ve Dükel ile bu isimlere "bilgi temin ettiği" iddia edilen Baran hakkında, "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu zincirleme işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



