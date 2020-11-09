Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sağladığı iddia edilen astsubay Erdal Baran hakkında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Erdal Baran'ın tutukluluğa devam, Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sanıklar Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız ve Baran 11 Haziran'da tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yıldız ve Dükel ile bu isimlere "bilgi temin ettiği" iddia edilen Baran hakkında, "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu zincirleme işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma öncesi, milletvekilleri, KUMPASDER üyeleri, kumpas mağduru askerler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Yıldız okurları adliye önüne geldi. Duruşmayı Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da takip ediyor.
Duruşmayı takip etmek için CHP Milletvekilleri Erdoğan Toprak, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Yıldırım Kaya, Utku Çakırözer, Mehmet Göker, Gülizar Biçer Karaca, Gülizar Emecan, Ali Haydar Hakverdi, Abdurraman Tutdere, Tekin Bingöl, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, Cumhuriyet gazetesi yazarı eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay da adliyede bulunuyor