Samanyolu Haber /Ekonomi / Muz, sarımsak, ayçiçek yağı... Birçok ürünün ithalatı izne bağlandı /11 Haziran 2021 09:50

Muz, sarımsak, ayçiçek yağı... Birçok ürünün ithalatı izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle muz, sarımsak, ayçiçek yağı ve deniz ürünleri olan bazı gıda ürünlerinin ithalatı kayda bağlandı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı’nın üç ayrı tebliği ile balık ve deniz ürünleri, muz, sarımsak, yeşil çay, tatlı biberler, öğütülmüş kırmızı biber, kabuklu yer fıstığı, çerezlik ayçiçeği ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde ithalat kayda bağlandı.

Buna göre ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek. Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Genel Müdürlük ve ilgili İhracatçı Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen Tarım İzleme Komitesi, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda, Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muz, sarımsak, ayçiçek yağı... Birçok ürünün ithalatı... Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:51