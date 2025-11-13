Müzakereler durdu, Rus birlikleri ilerliyor

Samanyoluhaber.com-Moskova





Kislitsa, Rus müzakerecilerle "sonuca varıcı tartışmalar yürütmenin mümkün olmadığını" ifade etti.





The Times'taki haberde Kislitsa'nın müzakerelerin resmen sona erdiğine dair doğrudan bir ifadesi yer almazken, bazı Rus ve Ukraynalı medya kuruluşları bu açıklamayı Kiev'in Rusya ile görüşmeleri resmen durdurduğunun bir sinyali olarak yorumladı. Gazetede, Kislitsa'nın barışa doğru ilerlemeye açık olduğu, ancak Rus delegasyonuyla müzakerelerden sınırlı sonuç alınmasını şaşırtıcı bulmadığı belirtildi.





Rus birliklerinin ilerleyişi devam ediyor





Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları ise Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğünü açıklanırken, Pokrovsk-Mirnograd bölgesinde kuşatma harekâtı ve Doğu Cephesi'nde yeni yerleşim yerlerinin ele geçirildiği bildirildi.





Ayrıca Rus birliklerinin Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd yerleşimlerinde ilerlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.





Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd yerleşimlerinde Rus birliklerinin ilerlemeyi sürdürdüğü aktarıldı. Ukrayna savunma hatlarının aşılmaya çalışıldığı bölgede Şahovo'nun batı kesimlerine Rus askerî unsurlarının sızdığı, Zolotoy Kolodez bölgesinde karşılıklı siper muharebeleri yaşandığı bildirildi. Rodinskoye'de Ukrayna birliklerinin sis perdeli karşı taarruz gerçekleştirdiği, ancak bu taarruzun Rus savunmasını kırmada yetersiz kaldığı ifade edildi. Mirnograd'ın batı yakasında ise çok sayıda Ukrayna askerinin teslim olduğu açıklandı.