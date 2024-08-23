Müzakerelerde yeni adım: Modi Kiev’de

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Kiev’de bir araya geldi.



Bu ziyaret, Hindistan’dan Ukrayna’ya yapılan ilk başbakan düzeyindeki ziyaret olarak kayıtlara geçti. Görüşmenin, Rusya-Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik önemli müzakere aşaması olması bekleniyor.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Modi ve Zelensky, siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, kültür ve insani konuları ele aldı. Bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.



Modi, Rusya ve Ukrayna arasında iletişimi kabul etti



Narendra Modi’nin Ukrayna ziyaretinden önce, 8 Ağustos’ta Moskova’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.



Görüşmede Putin, Modi’ye Ukrayna’daki anlaşmazlığın çözümü için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür etmişti.



Bloomberg’in haberine göre, Modi, Rusya ve Ukrayna cumhurbaşkanları arasında mesaj iletme görevini kabul etti.



Bu gelişmeler, Hindistan’ın Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk rolünü üstlenebileceğine dair önemli işaretler sunuyor.



Modi’nin hem Moskova hem de Kiev ile kurduğu temaslar, Hindistan’ın uluslararası arenada barışçıl çözümlere katkıda bulunma çabasını ortaya koyuyor.