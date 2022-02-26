Müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareler sürüyor

PESKOV: BAĞLANTIYI KESTİLER





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.Nikiforov, Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi görüşme teklifini kabul ettiğini belirtti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Zelenskiy, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olmasını talep ettiği belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin Ukrayna'nın reddettiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile Belarus'un başkenti Minsk'te müzakere teklifi ile ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Teklifin ardından Ukrayna tarafının Minsk'te görüşme düşüncesini inceleyeceklerini söylediklerini aktaran Peskov, "Ukraynalılar Varşova'ya gitmeyi istediler, bundan sonra da bağlantıyı kestiler. Ara verdiler" ifadesini kullandı. Söz konusu bekleyişin uzun sürdüğünü belirten Peskov, "Bu bekleyişe Ukrayna'nın Kiev dahil büyük şehirlerinde milliyetçi unsurların roket fırlatma sistemleri yerleştirmesinin eşlik ettiğini" ileri sürdü. Peskov, "Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz" diye konuştu.