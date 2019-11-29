Samanyolu Haber /Dünya / Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül /29 Kasım 2019 12:18

Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül

Almanya tarihinin en büyük soygununda çalınan '1 milyar euro' değerindeki mücevherleri bulmak için yardımcı olanlara yarım milyon euro ödül verilecek.

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Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar, verecekleri ödülün sorumluları yakalamak ve çalınan eserlerin geri getirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından biri olan Dresden kentindeki Green Vault’a (Yeşil Kasa) giren hırsızların çaldıkları eser ve mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtiliyor.

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