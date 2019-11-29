Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül

Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu.







Euronews'te yer alan habere göre Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar, verecekleri ödülün sorumluları yakalamak ve çalınan eserlerin geri getirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.





Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından biri olan Dresden kentindeki Green Vault’a (Yeşil Kasa) giren hırsızların çaldıkları eser ve mücevherlerin değerinin 1 milyar euro olduğu belirtiliyor.



