Samanyolu Haber /Dünya / Dün müze müdürüydü, bugün cumhurbaşkanı /01 Eylül 2021 12:19

Dün müze müdürüydü, bugün cumhurbaşkanı

Estonya parlamentosu bugün yapılan ikinci tur oylamada tek aday olarak yarışan Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis'i cumhurbaşkanı seçti.

SHABER3.COM

101 sandalyeli mecliste 72 milletvekili Karis lehine oy verirken sekiz vekil boş oy attı, sekiz vekilse ya çekimser oy kullandı, ya da oylamaya katılmadı.

Seçimin ardından milletvekillerine hitaben kısa bir konuşma yapan Karis, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti ve parlamento ile yakın bir çalışma içinde olma sözü verdi.

Göreve gelebilmek için 68 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyan Karis dün yapılan ilk turda 63 oyda kalmıştı.

Alar Karis kimdir?

2007-2012 yılları arasında ülkenin en önemli akademik kurumu Tartu Üniversitesi rektörü, 2013-2018 yılları arasında da Estonya kamu denetçisi olarak görev yapan Karis, iktidardaki Reform Partisi ve koalisyon ortağı Merkez Partisi tarafından destekleniyordu.

Karis bugün yapılan oylamada iki muhalefet partisi Sosyal Demokratlar ve muhafazakar Memleket partilerinden de destek almayı başardı.

Yeni cumhurbaşkanı makamı 11 Ekim'de ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'dan devralacak.

Ülkenin önde gelen siyaset uzmanları ülkenin ikinci büyük kenti Tartulu Alar Karis'in iç siyasette güçlü bir isim, ancak dış politikada çok deneyimsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Tek adaylı seçime eleştiri

21 milletvekilinin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Karis'in seçimde tek aday olması birçok çevre tarafından demokratik bir uygulama olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti,

Kendi adaylarını çıkarmak isteyen ancak yeterli miletvekili desteğini bulamayan sağ kanattaki popülist EKRE Partisi de bu sistemi eleştirerek oylamada üyelerinden çekimser oy kullanmasını talep etti.

Estonya'da cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluğu

1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve Avrupa Birliği ile NATO üyesi olan 1,3 milyon nüfuslu Estonya'da cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluk alanı genellikle uluslararası arenada temsil ve ulusal konularda fikir liderliğini kapsıyor, Silahlı kuvvetlerin başı olan cumhurbaşkanının resmi olarak yasaları onaylama ve yasa tekliflerini veto etme yetkisi bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dün müze müdürüydü, bugün cumhurbaşkanı Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:36