Samanyolu Haber /Gündem / 'Müziğin Dili Mazlumun Sesi' beste yarışması /06 Eylül 2020 13:26

'Müziğin Dili Mazlumun Sesi' beste yarışması

Advocates of Silenced Turkey hukuksuzluklara karşı sanatın sesini yükseltiyor. Dernek Türkiye'deki insan hakları ihlallerini duyurabilmek amacıyla basta yarışması düzenliyor.

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“Müziğin Dili, Mazlumun Sesi” Şarkı Yarışması darbe sonrası yaşanan hukuksuzlukları ve dramları dünyaya duyurmayı amaçlayor. Yarışma 15 yaşından büyük tüm katılımcılara açık. Birinciye 3000, ikinciye 2000, üçüncüye 1000, dördüncüye 500 ve beşinciye 250 dolar ödülün verileceği yarışmada ayrıca 5 kişi de mansiyon ödülü almaya hak kazanacak. 
Eserlerin son teslim tarihi 5 Kasım 2020. Finalistler 15 Kasım 2020’de Asım Yıldırım’ın canlı sunacağı ödül programında izleyicilerin oyları ile belirlenecek. Yarışmanın detayları ve katılım formuna AST’nin sitesinden ulaşmak mümkün:



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