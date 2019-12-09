Müzik dünyasını şoke eden ölüm!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) meşhur rapçilerinden 21 yaşındaki Juice WRLD, Chicago Havaalimanı'nda epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti.







Genç rapçinin bir süredir kullanması gereken ilaçlarını kullanmadığı, bu sebeple de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtiliyor.







"KEŞKE O GÜN BİRAZ DAHA KONUŞSSAYDIK"





Rapçinin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.







Ödüllü rapçi Chance the Rapper ölüm haberi üzerine sosyal medyadan açıklama yaparak, "Keşke o gün Los Angeles'ta biraz daha konuşsaydık. Sadece Chicago'da değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan acı çekiyor. Üzgünüm." dedi.





21 yaşındaki Juice WRLD hayatını kaybetti.







İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ise "İnanamıyorum. Harika bir ruha sahiptin. Ailenle ve seninle sette tanışmamızı ve ailenle ne kadar yakın olduğunu hiç unutmayacağım. Daha yeni başlıyordun. Özleneceksin." ifadelerini kullandı.







Ünlü rapçinin cenaze merasimine dair bilgilerin ise sonra açıklanması bekleniyor.





