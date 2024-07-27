Samanyolu Haber /Dünya / Müzik grubu üyeleri uçak kazasında öldü /27 Temmuz 2024 21:29

Müzik grubu üyeleri uçak kazasında öldü

ABD’li gospel müzik grubu The Nelons’un üç üyesi, uçak kazasında yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

ABD'de aynı aileden dört kişinin oluşturduğu gospel müzik grubu The Nelons’un üyelerinin bulunduğu uçak kaza yaptı.

Wyoming eyaletinde gerçekleşen kazada uçakta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden üçü The Nelons’un üyeleri Jason ile Kelly Nelon Clark çifti ve kızları Amber Nelon Kistler’dı.

Uçakta ayrıca Amber Nelon Kistler’ın eşi Nathan Kistler, asistanları Melodi Hodges, pilot Larry Haynie ve eşi Melissa Haynie de hayatını kaybetti.

Uçakta bulunmayan grup üyesi Autumn Nelon Streetman, ebeveynlerinin ve kız kardeşinin ölümünü doğruladı.

Yerel medya kazanın bir orman yangını başlattığını söyledi.

Bir uçuş yetkilisi, ilk raporların uçağın bir "otomatik pilot sorunu" sonrasında düştüğünü gösterdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Kelly Nelon Clark’ın babası grubu 1970’li yıllarda kurmuştu.

Grubun, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri’ne üç kere aday gösterildiği öğrenildi.
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