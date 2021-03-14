Myanmar’da darbe protestoları devam ediyor: Bir günde 8 kişi daha öldü









Myanmar Now sitesindeki habere göre, gece yarısı başlayan ve öğlen saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde süren protestolara güvenlik güçleri gerçek mermilerle müdahale etti.





Çıkan olaylar sonucu Mandalay’daki protestolarda 4 kişi yaşamını yitirirken, Yangon’da 3, Pyay şehrinde ise bir kişi hayatını kaybetti.





Euronews’in aktardığına göre, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen ülke çapında darbe karşıtı protestolar sürdü.





Yangon, Mandalay, Magway, Saging ve Bago bölgelerinde halk, güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı ve darbeden bu yana gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.





Bazı şehirlerde protestocular oturma eylemi düzenleyerek Birleşmiş Milletlere, “Koruma sorumluluğu (R2P) istiyoruz” yazılı koreografilerle mesaj verdi.