Samanyolu Haber /Gündem / Myanmar’da kan durmuyor… Silahlı Kuvvetler Günü’nde katliam yaptılar: En az 60 ölü /27 Mart 2021 14:06

Myanmar’da kan durmuyor… Silahlı Kuvvetler Günü’nde katliam yaptılar: En az 60 ölü

Myanmar'da darbe karşıtlarının protestolarında en kanlı günlerden biri yaşandı. Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 76. yılı törenlerinin düzenlendiği günde, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Dünya corona virüsüyle olan amansız mücadelesine devam ederken, Myanmar’da ise halk 1 Şubat’taki darbenin ardından direnişini sürdürüyor. Ülkede tansiyon bir türlü düşmezken, bilanço da giderek ağırlaşıyor.

Myanmar Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunun 76. yılı geçit törenleriyle kutlanırken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yine sert çatışmalar yaşandı.

Protestolar başladığından bu yana en kanlı günlerden biri yaşanırken, ülkede yayın yapan Myanmar Now News’un haberine göre güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti.


Ülkede silahlı kuvvetlerin 76. yılı için geçit törenleri yapıldı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay’da 13, Sagaing bölgesinde 9 ve Yangon’da 7 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.


‘BU BİR UTANÇ GÜNÜ’

Myanmar’da direnişin önemli isimlerinden darbe karşıtı CRPH’nin sözcüsü Dr. Sasa, “Bugün silahlı kuvvetler için bir utanç günüdür. Askeri generaller, haftalardır yüzlerce masum insanı katlettikten sonra kutlama yapıyor” ifadelerini kullandı.




Darbe karşıtlarının en büyük destekçilerinden Shan Eyalet Ordusu’nun kurucusu General Yawd Serk de yaşananlara tepki gösterdi. Serk, “Silahlı Kuvvetler Günü, daha çok insanları öldürdükleri bir güne dönüştü. Demokrasiyi korumak için değil, demokrasiye zarar vermek için. Eğer insanları vurmaya devam ederlerse, tüm etnik grupların bir şey yapmadan bekleyeceğini sanmıyorum” dedi.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.
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