Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar depreminde bilanço ağırlaşıyor: İşte açıklanan son rakamlar /29 Mart 2025 12:16

Myanmar depreminde bilanço ağırlaşıyor: İşte açıklanan son rakamlar

Myanmar'da meydana gelen, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde ülkede büyük yıkıma neden oldu. İlk belirlemelere göre 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Güney Asya ülkesi Myanmar'da önceki gün meydana gelen iki büyük deprem, ülkede ağır bir yıkım yarattı. Komşu ülke Tayland'da da yoğun hissedilen depremler ilgili Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibinden bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Yaşanan sarsıntının etkisiyle köprü ve binalar yıkılırken, insanlar korkuyla birlikte kendilerini sokaklara atmış, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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