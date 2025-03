Myanmar depreminde ölü sayısı 1600'ü aştı

Myanmar'daki askeri yönetim 1600'den fazla kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.



Yüzlerce kişinin enkaz altında olduğuna inanılıyor.



Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen depremler Tayland ve Çin'de de hissedildi.



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken bir gökdelenin bulunduğu bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Yetkililer en az 50 inşaat işçisinin enkaz altında kaldığını söylüyor.



Myanmar'da yönetimi elinde tutan askeri cunta, uluslararası yardım çağrısı yaptı. Çin ve Hindistan yardım gönderen ilk ülkeler arasında yer aldı.



Myanmar'ın ikinci büyük şehri Mandalay'daki bir kurtarma ekibi "İnsanları çıplak ellerimizle çıkarıyoruz" dedi.



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yıkılan gökdelende çok sayıda işçi de hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapımı devam eden bir gökdelen yıkıldı, çok sayıda işçi hayatını kaybetti

Ajansların Myanmar'dan geçtiği fotoğraflarda, ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'da çok sayıda binanın yıkıldığı görülüyor.



Yıkılan yapılar arasında bir köprü de var.



Gökdelenin çöküş anı kameralar tarafından kaydedildi.



BBC Birmanca'ya konuşan bir ilkyardım görevlisi, yıkımın boyutlarını "devasa" olarak tanımladı ve "yüzlerce kişininin hayatını kaybettiğinin" düşünüldüğünü söyledi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre depremler yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.



Mandalay Havalimanı'ndaki panik böyle kaydedildi

Myanmar Kızılhaçı, ülkede ciddi bir yıkım olduğunu ve elektrik kesintileri nedeniyle yardım götürmekte zorlandıklarını açıkladı.



Myanmar'ı 2021'den beri yöneten cunta, ülkenin altı bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.



Bangkok'taki binaların genellikle depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmemesi nedeniyle komşu ülkedeki bir deprem bile büyük yıkıma açma potansiyeli taşıyor.



Bangkok'ta çöken binanın enkazı

Fotoğraf altı yazısı,Bangkok'ta çöken binanın enkazı

Görgü tanıklarından gelen ilk bilgiler, Myanmar'da çok sayıda ev, otel ve okulun da yıkıldığı yönünde.



Ülkede 2021'den cunta yönetiminin olması nedeniyle bilgiye erişim kısıtlı. Ülkedeki neredeyse tüm radyo, TV, gazete ve internet siteleri ordunun kontrolünde. İnternete erişim de kısıtlı.



Myanmar'da yetkililer halkı artçı sarsıntılara karşı uyardı.