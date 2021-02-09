Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar Ordusu: Darbe yaptık, çünkü... /09 Şubat 2021 09:59

Myanmar Ordusu: Darbe yaptık, çünkü...

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, askeri darbenin, 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı gerekçesiyle gerçekleştiğini söyledi. Bu arada ülkede darbe karşıtı protestolar nedeniyle bazı kentlerde sıkıyönetim ilan edildi.

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1 Şubat’ta gerçekleşen darbenin ardından ilk kez televizyonda kamuoyuna bir açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, "seçimlerdeki hile ve usulsüzlükle ilgili yetkililerin sorumluklarını araştırıyoruz.” dedi.

Olağanüstü Hal Uygulamasının ardından (OHAL) ülkede adil ve özgür bir seçim yapılacağı vaadinde bulunan Min Aung Hlaing, kendi yönetimindeki askeri rejiminin diğerlerinden farklı olacağını iddia etti.

Min Aung Hlaing, darbe karşı gösterilere izin vermeyeceklerini ve bu gösterileri kararlılıkla sert bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Protestolar nedeniyle bazı kentlerde sıkıyönetim ilan edildi

Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik protestoların ardından Yangon kenti ile Mandalay kentinin bazı bölgelerinde sıkıyönetim kararı alındı.

Cunta yönetiminin, protesto edildiği gösteriler nedeniyle ülkenin en kalabalık kentleri arasındaki Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetime geçildi.

20.00-04.00 saatlerinde uygulanacak sıkıyönetim kapsamında, protesto gösterisi düzenlemek ve 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Sıkıyönetim kararının ikinci bir emre kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, bazı kişilerin, halk ve güvenlik güçlerini tehlikeye atacak şekilde davrandığı savunuldu.

Açıklamada, "Bu davranışlar, istikrarı, halkın güvenliğini, kolluk kuvvetlerini ve halkın barış içinde bir arada yaşamasını etkileyebileceği ve ayaklanmalara neden olabileceği için toplanmak ve kalabalık önünde konuşmak yasaklandı." ifadesine yer verildi.

Bu arada Başkent Nepido'da polis, göstericilere "Dağılmazsanız güç kullanacağız." uyarısında bulundu. Polis, göstericilere ilerlemeleri durumunda, gerçek mühimmatla müdahale edileceğini duyurdu.

Diğer yandan, göstericiler de polise yönelik "Halka hizmet edin, orduya değil." sloganları attı.

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