Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı artıyor

Kızılhaç depremin ardından ülkenin birçok bölgesinde elektrik ve internet erişiminin kesildiğini bildirdi. Depremden en kötü etkilendiği düşünülen bazı bölgeler cunta rejimine direnen güçlerin kontrolündeyken, uzmanlar yıkımın gerçek boyutunun tam olarak ortaya çıkmasının zaman alabileceğini kaydetti.





Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü 1,6 milyon nüfusu ile ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay'ın yakınları olan deprem, komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de güçlü bir şekilde hissedildi.DW Türkçe'de yer alan habere göre Myanmar hükümet yetkilileri depremde en 144 kişinin yaşamını yitirdiğini, 732 kişinin de yaralandığını açıkladı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin 7,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Almanya'nın Potsdam kentindeki Jeolojik Araştırmalar Merkezi (GFZ) ise büyüklüğü 7,8 olarak duyurdu. Depremin derinliğini USGS 10 kilometre, GFZ ise 24 kilometre olarak bildirdi. Söz konusu sarsıntıdan kısa süre sonra 6,4 büyüklüğünde bir de artçı deprem yaşandığı duyuruldu.Tayland'da da can kayıpları var.Mandalay'da bir caminin yıkılması sonucu on kişinin, Taungoo kentinde de bir manastır yapısının çökmesi neticesinde, aralarında çocukların da bulunduğu beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Amerikan CNN televizyonu, Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 2,7 milyon kişinin sarsıntının şiddetli ve çok şiddetli hissedildiği bölgede yaşadığını, Myanmar'da ise bu sayının 5 milyon olduğunu yazdı.Myanmar'da iktidarda olan askeri cunta, yaşanan felaketin ardından ülkenin altı bölgesinde olağanüstü hâl ilan etti. Cuntanın sözcülüğünden yapılan açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan yardım talep edildi. Myanmar cunta yönetiminin lideri Min Aung Hlaing'in, deprem sonucu yaralanan çok sayıda kişinin tedavi gördüğü bin yataklı bir hastaneyi ziyaret ettiği bildiriliyor.Deprem nedeniyle Myanmar'da birçok bina yıkılırken yollarda da çatlaklar oluştu. Depremin merkez üssü yakınlarındaki meşhur Ava Köprüsü de yıkıldı. Ava Köprüsü, 1934 yılında Myanmar'ın İngiliz kolonisi olduğu dönemde inşa edilmişti.Myanmar'ın Aung Ban kentinde bir otelin sarsıntılar sonucu yıkıldığı ve an itibarıyla sayısı bilinmeyen, enkaz altındaki otel misafirleri ile çalışanlarının arama kurtarma çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, dakikalarca süren deprem büyük bir paniğe sebep oldu.Myanmar'ın güneydoğu komşusu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat hâlindeki 30 katlı bir gökdelenin yıkılması sonucu 81 kişinin enkaz altında kaldığı, bu kişilerden üçünün cesedine ulaşıldığı açıklandı. Enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Tayland hükümeti de Myanmar'da olduğu gibi, yaşanan felaketin ardından olağanüstü hâl ilan etti.Çin devlet televizyonu, ülkenin güneyinde, Myanmar'a komşu Yünnan eyaletinde büyük bir metropol olan Kunming ile turistik kentler Lijiyang ve Dali'de hasarlar meydana geldiğini duyurdu. Ruili şehrindeki sivil koruma dairesi, deprem sebebiyle yaralananlar ve kentte çok sayıda hasar göre bina olduğu bilgisini paylaştı. Ülkenin en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Weibo'da, bölgedeki kentlerde çekildiği belirtilen ve çok sayıda hasarlı bina gösteren videolar yayınlandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris Cenevre'de yaptığı basın açıklamasında Myanmar'a yardım göndermek için harekete geçtiklerini, örgütün Dubai'deki depolarından deprem bölgesine tıbbi malzeme ulaştırılacağını bildirdi.Harris, Türkiye'de 2023 yılında yaşanan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerden tecrübe kazandıklarını belirterek, "İlk olarak bölgeye ne göndermemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.Avrupa Birliği de deprem bölgesine yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladıklarını duyurdu.