Myanmar'da askeri darbe: Siyasi liderler gözaltına alındı

Söz konusu adım, Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin 'hileli' olduğunu iddia ettiği genel seçimlerin ardından sivil yönetimle askerler arasındaki gerilimin tırmanmasının hemen akabinde geldi.







NLD Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada Suu Kyi'nin yanı sıra, Başkan Win Myint ve diğer liderlerin sabahın erken saatlerinde "alındığını" söyledi.





Taraftarlarına sükunet çağrısında bulunan Sözcü Myo Nyunt, "Halkımıza sakin olmalarını ve yasalara göre hareket etmelerini söylemek istiyorum. Ben de tutuklanmayı bekliyorum." dedi.





Ülkede bulunan yabancı muhabirler, sokaklarda askerlerin konuşlandığını, internet ve telefon bağlantılarının kesildiğini aktarıyor.





Ayrıca 14 bölgenin yöneticilerinin de askerler tarafından gözaltına alındıkları iddia edildi.





Ordu, 8 Kasım 2020'de düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde "hile" olduğunu belirterek "oyların yeniden sayılması" çağrısında bulunmuştu.





Myanmar Seçim Komisyonu, iktidardaki Aung San Suu Kyi'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.





Genelkurmay Başkanı Başkanı Min Hlaing, 27 Ocak'ta kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceği uyarısında bulunmuştu.





Myanmar, 1962'den 2015'e kadar askeri cunta tarafından idare edilmişti.





Ordu cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hlaing'in sözlerinin yanlış algılandığını öne sürmüş ve darbe söylentilerini reddederek "anayasanın güvencesiyiz" açıklamasında bulunmuştu.





Öte yandan iktidar partisi halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.