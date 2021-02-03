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Myanmar'da darbeyle devrilen lidere 'kaçak telsiz' suçlaması

Önceki gün gerçekleşen darbe sonrası gözaltına alınan Myanmar lideri Suu Kyi?'nin evinde 'kaçak telsiz' bulundurduğu iddiasıyla 15 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

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Myanmar'da darbeyle devrilen lidere 'kaçak telsiz' suçlaması


   
Önceki gün gerçekleşen darbe sonrası gözaltına alınan Myanmar lideri Suu Kyi?'nin evinde 'kaçak telsiz' bulundurduğu iddiasıyla 15 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

DIŞ HABERLER

03.02.2021
Myanmar'da Pazartesi günü yapılan darbeyle devrilen ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi?'ye evinde bulunan telsiz radyoların yasadışı ithalatı ve kullanımı suçlaması yöneltildi.

Anayasa'nın koyduğu engeller nedeniyle devlet başkanı olmasa da fiilen ülkeyi yöneten, Ulusal Demokrasi Birliği Partisi başkanı 75 yaşındaki Suu Kyi?'nin 15 Şubat'a kadar gözaltında kalacağı bildirildi. Reuters'ın haberine göre konuyla ilgili polis dokümanında Suu Kyi?'nin evinde bulunan telsiz radyoların korumalarına ait olduğu belirtildi. Suu Kyi?'ye yöneltilen suçlamanın cezası 2 yıla kadar hapsi öngörüyor.

Ülkenin resmi devlet başkanı Win Myint'e ise seçim kampanyası sırasında düzenlediği bir mitingde Covid-19 kısıtlamalarına uymayarak ülkenin Ulusal Afet Yönetimi yasasını ihlal ettiği suçlaması yöneltildi.

Kasım'daki seçimler soruşturulacak
Myanmar'da yönetime el koyan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 8 Kasım'daki seçimlere hile karıştırıldığı iddiasına ilişkin bir soruşturma açmayı planladıklarını ve önceliklerinin Covid-19 salgını ile ekonomi olacağını açıkladı. Darbe hükümetinin 1 yıl olağanüstü hal ilan ettiği, bu süre sonunda seçimlere gidileceği açıklandı.

Ordu sivil hükümetin seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını kapsamlı bir şekilde soruşturmadığını öne sürerek bu nedenle yönetime el koyduklarını açıkladı. Darbeden 4 gün önce Myanmar seçim komisyonu seçim sonuçlarını etkileyecek bir hilenin olmadığını açıklamıştı.

Sağlıkçılardan iş bırakma eylemi
ABD ve AB'nin ilk günden kınadığı darbeye bir kınama da bugün G7 Grubu'ndan geldi. G7 Grubu'ndan yapılan açıklamada ordunun "derhal" olağanüstü hali kaldırması ve haksız bir biçimde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan ülkede çeşitli hastanelerde doktorlar ve sağlık çalışanları darbeye karşı iş bıraktı. Sağlıkçılar Suu Kyi?'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin rengi olan kırmızı kurdeleler takarak askeri darbe yönetimi altında çalışmayacaklarını dile getirdi.

Sosyal medyadan yapılan "sivil itaatsizlik" çağrılarının ardından Yangon kentinde darbeye karşı birçok kişi tencere-tava çalarak ve arabaların kornalara basarak eylem yaptı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da da bugün Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan binlerce kişi Myanmar'daki askeri darbeyi protesto etti.
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