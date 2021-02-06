Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar'da internete erişim engeli /06 Şubat 2021 15:11

Myanmar'da internete erişim engeli

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkanların sosyal medya üzerinden haberleşmesini kısıtlamak için internete erişim askeri yönetim tarafından engellendi. Facebook'un ardından Twitter'a da erişim kısıtlandı.

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Dünya genelindeki internet kısıtlamalarını izleyen Netblocks'un verdiği bilgilere göre, Myanmar'da bugün ikinci kez tüm ülkede internete erişim engellendi. Myanmar'daki askeri yönetim, protesto gösterilerine katılımı engellemek ve muhaliflerin seslerini duyurmasını engellemek için Facebook'un ardından Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına kısıtlama getirdi.

Norveçli telekomünikasyon şirketi Telenor, yetkililerin bütün mobil operatörlere veri akışının geçici olarak kesilmesi talimatı verdiğini, sadece telefon ve kısa mesaj yoluyla iletişime izin verildiğini duyurdu. Telenor'un açıklamasına göre, askeri yönetim "yanlış haberlerin yayılmasını" engellemek ve "ülkede istikrarın" sağlanması için bu kararı aldı. Telenor, ülkede görev yapan çalışanlarının güvenliği için kararı uyguladığını ancak kısıtlamalar nedeniyle "derin endişe" duyduğunu ifade etti.


Protesto gösterisi: "Askeri diktatörlüğe hayır!"
Myanmar'da internete erişim engellenirken, protesto gösterileri de devam etti. Ülkede ordunun yönetime el koyduğu pazartesi gününden beri yapılan en geniş katılımlı protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.  Yangon'da "Askeri diktatörlüğe hayır!" sloganları atan göstericilerin çoğunda kırmızı bayraklar ve kırmızı giysiler dikkati çekti. Kırmızı, iktidardan düşürülen Aung San Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) rengine işaret ediyor.

Yangon'da üniversite yakınlarında düzenlenen gösteri nedeniyle çok sayıda polisin görev yapıyor. Polisin, protesto gösterisinin düzenlendiği meydana çıkan ara sokakları kapattığı, bölgeye iki TOMA gönderdiği belirtildi. Gösteriye katılmak isteyen bazı gruplara da polis tarafından izin verilmedi. İnternete erişimin engellenmesinin muhalifler arasındaki bilgi alış verişinin yanı sıra bağımsız haber akışını da kısıtlayacağı belirtiliyor.


Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan genel seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş, NLD seçimi açık bir biçimde kazanmış olsa da, ordu sonucu tanımamıştı. 1 Şubat Pazartesi günü yönetime el koyan ordu, Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi ile birlikte çok sayıda siyasetçiyi gözaltına almıştı.
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