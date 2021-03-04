Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar'da kanlı darbe protestosunda 38 ölü /04 Mart 2021 15:36

Myanmar'da kanlı darbe protestosunda 38 ölü

Myanmar'daki darbenin ardından en kanlı gün yaşandı. Birleşmiş Milletler, protesto gösterilerinde dün 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki protestolarda dün 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüte göre 3 Mart, ülkede darbe sonrası "en kanlı gündü". BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'dan gelen görüntülerin şok edici olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Burgener, Myanmar'da 1 Şubat'daki darbeden bu yana öldürülen sivillerin sayısının 50'yi aştığını, çok sayıda da yaralı olduğunu söyledi.

Bir videoda polisin silahsız bir gönüllü sağlıkçıyı dövmesi, bir diğer videoda da sokak ortasında bir sivilin vurulmasının görüldüğünü aktaran Burgener "Silah uzmanlarına danıştık ve polisin kullandığı 9 milimetrelik hafif makinalı tüfeklere benziyor. Bunlar gerçek mermi" dedi.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet darbeden bu yana en az 54 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini fakat gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini söyledi.
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