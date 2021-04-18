Myanmar'daki cunta yönetimi cezaevlerini boşaltıyor

Yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin ardından ülke yönetimini devralan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in önümüzdeki günlerde ülkeden sınır dışı edilecek 137 yabancı da dahil olmak üzere toplam 23 bin 47 kişiyi affettiği duyuruldu. Bazı mahkumların cezalarında ise indirime gidildi.







1 Şubat'ta gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri Aung San Suu Çii ve diğer seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılacaklar arasında olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.





Yeni yıl affı kapsamında, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulan ve aralarında darbe karşıtı aktivistlerin de bulunduğu 800 mahkum serbest bırakıldı.





Yaralıları ve tutuklamaları izleyen Siyasi Tutuklulara Destek Derneği'ne göre, darbe yönetimi en az 728 protestocuyu öldürdü. Grup ayrıca Suu Kyi de dahil olmak üzere 3 bin 141 kişinin gözaltında olduğunu söylüyor.





Tanıklara ve yerel basına göre, Yangon'un Insein Hapishanesinden serbest bırakılan tutuklular arasında ilk olarak 2019'da hapse atılan en az üç siyasi mahkum da vardı.





Serbest bırakılan bir başka mahkum da, uyuşturucu bulundurmaktan 2019 yılında 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Avustralyalı bir gazeteci ve girişimci olan Ross Dunkley. The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, serbest bırakılması eski eşi Cynda Johnston tarafından onaylandı.





Askeri rejim, mart ayında, darbeye karşı gösteri yaptıkları için hapsedilen 600'den fazla mahkumu serbest bırakmıştı.