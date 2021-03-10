Myanmarlı darbecilerden polise insanlık dışı emir





Hindistanlı üst düzey bir yetkiliye göre, çoğu polis ve aileleri olmak üzere yaklaşık 100 kişi, protestoların başlamasının ardından Myanmar sınırını geçerek Hindistan'a girdi. İki komşu ülke arasında sıkı olmayan giriş çıkış uygulaması var.

Myanmarda darbeci generaller 2 milyon dolara lobi şirketi tuttu





Myanmar'da geçtiğimiz ay yönetime el koyan askeri cunta, darbeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere anlatması için 2 milyon dolara lobi firması tuttu.











Adalet bakanlığının sunulan belgeye göre 2 milyon dolarlık anlaşmaya imza atan darbe yönetiminin savunma bakanı General Mya Tun Oo, Amerikan hazine bakanlığının yaptırım listesinde bulunuyor. Bu nedenle anlaşmada ödemenin yasal olarak mümkün olduğu zaman yapılacağı maddesi yer alıyor.

Tha Peng isimli polis memuru, 27 Şubat'ta Myanmar'ın Khampat kasabasında hafif makineli tüfekle protestoculara ateş etme emri verildiğini ancak bu emri reddettiğini dile getirdi."Ertesi gün, bir amir ateş edip etmeyeceğimi sormak için beni aradı" diyen 27 yaşındaki memur, yine reddettiğini ve sonra görevinden istifa ettiğini aktardı.Evini ve ailesini Khampat'ta bırakıp 1 Mart'ta ülkeden kaçarak Hindistan'ın Mizoram eyaletine doğru yola çıkan eski polis, üç gün boyunca yol yürüdüğünü ve tanınmamak için genellikle geceleri hareket ettiğini ifade etti.Adının bir kısmını Reuters ile paylaşan Tha Peng, "Başka seçeneğim yoktu." diyor.Tha Peng, kendisi ile birlikte altı meslektaşının 27 Şubat'ın ismini vermek istemediği üst düzey bir amirin 'vur' emrine karşı geldiklerini söyledi.Mynamar'da askeri darbeye karşı sivil direniş sürerken güvenlik güçlerinin müdahaleleri sırasında can kayıpları artmaya devam ediyor. Son bir buçuk aydır devam eden barışçıl eylemlerde en az 60 sivil yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi de gözaltına alındı.Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınan diğer polis memurlarının verdiği beyanlar da birbirinin benzeri.Sığınmacı polisler, halka ateş etmemek için görevi bırakıp ülkeden kaçtıklarını dile getiriyor.Myanmarlı polisler, Mizoram emniyet yetkililerine verdikleri ortak beyanda, "Sivil itaatsizlik eylemleri artıyor ve darbe karşıtları tarafından farklı yerlerde protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Bize de bu sırada göstericilere ateş etmemiz talimatı verildi." açıklamasında bulundular.Ayrıca Myanmarlı sığınmacı polisler, "Böylesi bir durumda, barışçıl göstericiler olan kendi halkımıza ateş edecek cesaretimiz yok." ifadesini kullandılar.Bundan 9 yıl önce teşkilata katıldığının altını çizen Tha Peng, polis kurallarına göre protestocuların ya plastik mermi ile durdurulması veya dizlerinin altından vurulması gerektiğini söylüyor.Ancak buna rağmen üstleri tarafından protestoculara, "ölünceye kadar ateş etme" talimatı verildiğini dile getirdi.Yabancı ülkeler adına lobi faaliyeti yapan firmalarının adalet bakanlığına yapması zorunlu olan başvuruya göre Dickens & Madson Canada isimli danışmanlık şirketi ve yöneticisi Ari Ben-Menashe, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Rusya gibi ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlarda Myanmar'daki askeri yönetimi temsil edecek.İsrail ve Kanada merkezli şirket Myanmar'daki gerçek durumun anlatılması, ülkenin gelişmesine faydalı olacak politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda yardımcı olacak.Reuters'e konuşan Ben-Menashe Ameirka Birleşik Devletleri yönetimini Myanmarlı generallerin Çin'in etkisinden uzaklaşarak batıya yaklaşmak istediğine ikna etmekle görevlendirildiğini belirtti. Ben-Menashe ayrıca generallerin 2017'de ülkeden kaçan Arakanlı Müslümanlarla da uzlaşmak istediğini vurguladı. Fakat Birleşmiş Milletler'e göre 2017'deki büyük göç dalgasına da aynı generallerin emriyle başlatılan askeri operasyon neden olmuştu.Bu nedenle analistler lobi firmasının işinin bir hayli zor olacağını düşünüyor.Myanmar'da ordunn 1 Şubat'ta darbe yaparak görevi devralmasından bu yana 60'tan fazla gösterici hayatını kaybederken bin 900'den fazla kişi de tutuklandı. Tutuklananlar arasında ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere sivil politikacılar da bulunuyor. generaller 2 milyon dolara lobi şirketi tuttu