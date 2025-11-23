Samanyolu Haber /Gündem / Myanmar'lı Setenay, inanılmaz hikayesini Metin Yıkar'a anlattı! /23 Kasım 2025 13:02

Myanmar'lı Setenay, inanılmaz hikayesini Metin Yıkar'a anlattı!

Gazeteci Metin Yıkar, Myanmarlı Setenay'ın ilginç hayat hikayesini ekranlara taşıdı. İşte Setenay'ın sıcak anlatımı ve hazin hikyesi...

SHABER3.COM


Gazeteci Metin Yıkar Youtube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünde konuğu ise babası Türk, annesi Myanmarlı olan Setenay'dı. 

Setenay'ın annesi ve babası o henüz 3 aylıkken ayrıldı. Türkiye'deki kısa hayatı Myanmar'da devam etti. Henüz 3 aylıkken, Türk kolejlerinde görev yapan bir öğretmenin hayatına dokunmasıyla kaderi şekillendi. Türk kolejlerinde eğitim aldı. 

3 aylıkken ayrıldığı babası ile 13 yıl sonra Türkçe olimpiyatlarında buluştu.  

Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, Türkçe Olimpiyatları yolculuğu ve hayatını değiştiren öğretmenler… 

Bu unutulmaz yaşam öyküsünü izlerken hem gülecek hem de gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

İşte o hikaye...

