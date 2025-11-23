Myanmar'lı Setenay, inanılmaz hikayesini Metin Yıkar'a anlattı!





Gazeteci Metin Yıkar Youtube kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünde konuğu ise babası Türk, annesi Myanmarlı olan Setenay'dı.





Setenay'ın annesi ve babası o henüz 3 aylıkken ayrıldı. Türkiye'deki kısa hayatı Myanmar'da devam etti. Henüz 3 aylıkken, Türk kolejlerinde görev yapan bir öğretmenin hayatına dokunmasıyla kaderi şekillendi. Türk kolejlerinde eğitim aldı.





3 aylıkken ayrıldığı babası ile 13 yıl sonra Türkçe olimpiyatlarında buluştu.

Bu unutulmaz yaşam öyküsünü izlerken hem gülecek hem de gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız.





İşte o hikaye...





Yıllar sonra gerçekleşen buluşma, Türkçe Olimpiyatları yolculuğu ve hayatını değiştiren öğretmenler…