MYK istifası sonrası kritik görüşme

CHP'de, seçim sonrasında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, MYK üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak ve yeni yönetimini belirlemesi için istifalarını sundu.



İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ



MYK toplantısının öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantıdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.



İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.