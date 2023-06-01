Samanyolu Haber /Politika / MYK istifası sonrası kritik görüşme /01 Haziran 2023 22:02

MYK istifası sonrası kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

SHABER3.COM

CHP'de, seçim sonrasında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, MYK üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak ve yeni yönetimini belirlemesi için istifalarını sundu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

MYK toplantısının öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantıdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MYK istifası sonrası kritik görüşme Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:14:38